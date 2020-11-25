На Сумщине 33181 случай заболевания COVID-19 По состоянию на 6 декабря на Сумщине 33181 случай заболевания коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки COVID-19 подтвердили у 497 человек (Сумы - 161, Шостка - 1, Конотоп - 25, Ромны - 106, Ахтырка - 4, Лебедин - 4, Белопольский р-н – 25, Бурынский р-н – 15, Конотопский р-н - 5, Краснопольский р-н - 1, Лебединский р-н - 2, Липоводолинский р-н - 50, Ахтырский р-н - 2, Путивльский р-н - 8, Роменский р-н - 64, Сумской р-н – 17, Тростянецкий р-н - 7).

За все время пандемии на Сумщине было зафиксировано 426 летальных случая, из них за минувшие сутки - 2 (Сумы - 1, Бурынский р-н - 1).

Сейчас от COVID-19 в Сумской области выписаны 16369 человек, из них за минувшие сутки - 575 (Сумы - 363, Конотоп - 36, Ахтырка - 9, Глухов - 5, Лебедин - 35, Белопольский р-н – 18, Бурынский р-н - 36, Глуховский р-н - 9, Конотопский р-н - 11, Краснопольский р-н – 22, Лебединский р-н - 4, Липоводолинский р-н - 4, Ахтырский р-н - 4, Сумской р -н – 18, Шосткинский р-н - 1)

По информации Сумского областного лабораторного центра МЗ Украины, за все время пандемии коронавируса в Украине в г. Сумы было зафиксировано 16816 случаев заболевания, в Сумском районе - 2044, Белопольский район - 869, Бурынский район - 567, Великописаревский р-н - 97, г. Глухов - 780, Глуховский район - 180, г. Конотоп - 1496, Конотопский район - 365, Краснопольский р-н - 300, Кролевецкий район - 871, г. Лебедин - 919, Лебединский р-н - 137, Липоводолинский р-н - 320, Недригайловский район - 426, г. Ахтырка - 1545, Ахтырский р-н - 411, Путивльский район - 238, г. Ромны - 1603, Роменский район - 614, Середина-Будский р-н - 135, Тростянецкий район - 957, г. Шостка - 1137, Шосткинский р-н - 88, Ямпольский р-н - 266.