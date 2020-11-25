В Сумах спасатели помогли матери, которая не могла попасть к своему ребенку 4 декабря в 18:56, в Службу спасения «101» поступило сообщение о необходимости оказания помощи в пятиэтажном жилом доме на ул. Ильинской в Сумах.

На место вызова направили отделение дежурного караула 1-й государственной пожарно-спасательной части.

Спасателей встретила взволнованная женщина, которая сообщила, что в квартире находится ее 10-летний сын, который не открывает дверь и не отвечает на телефонные звонки. По прибытии на место сотрудников полиции, работники Службы спасения с помощью выдвижной лестницы попали на балкон второго этажа и в комнате нашли спящего мальчика, которого разбудили для того чтобы убедиться, что с ребенком все в порядке. После этого входные двери открыли и в помещение попали правоохранители и мать мальчика.

Всего для оказания помощи привлекалось 4 человека личного состава и 1 единица техники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.