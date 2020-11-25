В Сумах на пожаре нашли тело человека 5 декабря в 18:46 на линию экстренного вызова «101» поступило сообщение о пожаре в 5-этажном жилом доме по ул. И. Харитоненко в г. Сумы.

По вызову выезжали отделения дежурных караулов 1-й и 3-й государственных пожарно-спасательных частей.

Прибыв по месту происшествия, пожарные установили, что горение происходит в 2-комнатной квартире на 5-м этаже. Используя аппараты для защиты органов дыхания, удалось попасть в задымленное помещение. Проводя разведку, в комнате, где происходило горение, на кровати было обнаружено бездыханное тело хозяина, 1940 года рождения. Горел диван, кресло и обои на стенах.

В 19:08 пожар был локализован, в 19:15 - ликвидирован.

Допустимая причина пожара, которая привела к трагедии, - неосторожность при курении хозяина.

К ликвидации пожара привлекалось 13 человек личного состава и 4 единицы техники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.