В Сумах провели забег памяти тренера

Сумские бегуны опробовали новую локацию для забегов – Студенческий пляж и новую дорожку вокруг него. В соревнованиях от Race Project приняли участие 22 человека.
Результаты призеров:
Мужчины:
1. Алексей Меденцов – 18:10
2. Андрей Левченко – 18:34
3. Сергей Тарабан – 18:53
Женщины:
1. Юлия Капуста – 21:03
2. Евгения Мандрыка – 25:34
3. Татьяна Закревская – 27:51
akhromushkin
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