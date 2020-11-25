На Сумщине горела баня

По вызову выезжал 35-й государственный пожарно-спасательный пост.
Как стало известно, незадолго до возникновения пожара хозяйка растопила печь и оставила ее без присмотра. Впоследствии женщина увидела сильное задымление, которое выходило из-под кровли бани. На момент прибытия пожарных пламя охватило кровлю по всей площади и перекрытие на площади до 3 кв.м.
В 21:16 пожар удалось локализовать, в 21:32 –ликвидировать.
Допустимая причина пожара - нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи.
akhromushkin
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