В Конотопе тушили пожар в многоквартирном жилом доме 5 декабря в 8:36 спасатели получили информацию о сильном задымлении в одноэтажном 6-квартирном жилом доме по ул. Литейная в г. Конотоп.

На место происшествия выезжал дежурный караул 12-й государственной пожарно-спасательной части. По предварительным данным, одна из жительниц зашла в помещение и увидела, что искрится включенный электрообогреватель. За помощью женщина сразу обратилась к спасателям. Пламя распространилось на пол и стены квартиры.

В 9:00 пожар удалось локализовать, а в 9:09 - ликвидировать.

Допустимая причина пожара - нарушение правил пожарной безопасности при использовании электроприборов.

Спасатели отмечают: обогревая свое жилище, используйте сертифицированные электроприборы и не оставляйте их без присмотра, сообщает управление ГСЧС Украины в Сумской области.