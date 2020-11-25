В Конотопе тушили пожар в многоквартирном жилом доме

На место происшествия выезжал дежурный караул 12-й государственной пожарно-спасательной части. По предварительным данным, одна из жительниц зашла в помещение и увидела, что искрится включенный электрообогреватель. За помощью женщина сразу обратилась к спасателям. Пламя распространилось на пол и стены квартиры.
В 9:00 пожар удалось локализовать, а в 9:09 - ликвидировать.
Допустимая причина пожара - нарушение правил пожарной безопасности при использовании электроприборов.
Спасатели отмечают: обогревая свое жилище, используйте сертифицированные электроприборы и не оставляйте их без присмотра, сообщает управление ГСЧС Украины в Сумской области.
akhromushkin
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