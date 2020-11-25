Сумские биатлонисты в десятке на Кубке мира Заключительный день второго этапа Кубка мира в Контиолахти начался мужской эстафетной гонкой.

Юрай Санитра удивил выбором состава на первую эстафету сезона. И даже не столько четверкой спортсменов, сколько их расстановкой по этапам. Традиционный финишер нашей команды Дмитрий Пидручный был отправлен на второй этап, а заключительный этап был отдан дебютанту эстафетных гонок Кубка мира сумчанину Богдану Цымбалу.

Зато на старте все было хорошо знакомо болельщикам: Артем Прима как рыба в воде чувствует себя в толчее первого этапа, и менять что-либо тренерам украинской сборной не было никакого резона. Тем более, в Контиолахти именно Артем демонстрирует лучшие кондиции из наших ребят, что он и продемонстрировал на первой половине своего сегодняшнего отрезка, когда после чистой стрельбы лежа вышел на дистанцию третьим!

А вот на стойке многим из участников первого этапа пришлось не сладко. Коварный ветер накладывался на тяжелое дыхание после борьбы на трассе, что привело к массовым ошибкам в стрельбе. К примеру, Эмильен Жаклен, боровшийся за лидерство, тремя кругами штрафа отправил Францию на 19-е место с минутным отставанием. Не обошелся без ошибок и Артем Прима, использовавший полный комплект запасных патронов, но закрывший-таки все мишени. На последнем круге украинец хорошо боролся на дистанции, отыграл пару позиций и на передаче эстафеты был восьмым. Отставание от тройки лидеров составляло 26 секунд. А в этой тройке были записные фавориты гонки – Норвегия и Германия, а вакантное после ошибки французов место заняли белорусы, удивляющие на старте сезона своими скоростными качествами.

Второй этап еще более обострил борьбу в гонке! Ошибки лидеров позволили соперникам приблизиться к первой тройке, и приятно, что ведущую роль в этой погоне играл Дмитрий Пидручный! Один запасной патрон в лежке наш капитан компенсировал идеальной стрельбой в стойке, после чего отправился на дистанцию в плотной группе команд. На последнем круге Дима начал «съедать» одного соперника за другим, и на стадионе появился уже четвертым!

Отставание Украины от лидеров измерялось уже 18-ю секундами. А впереди трио сменилось дуэтом: белорус Сергей Бочарников не выдержал напряжения борьбы в стойке и отправился на круг штрафа, оказавшись в итоге 11-м. Ветле-Сьястад Кристиансен и Роман Реес тоже были небезошибочны, но закрыли мишени из семи выстрелов, а на последнем круге несколько оторвались от соперников, создав для Норвегии и Германии 10-секундный гандикап от сенсационно вышедшей на третью позицию Швейцарии.

Ну а дальше украинским болельщикам предстояло еще крепче сжать кулаки в попытке помочь менее опытным участникам нашей команды. К сожалению, опасения оправдались уже на стрельбе лежа третьего этапа: уроженец Сумщины Руслан Ткаленко начал стрельбу ритмично, но точности не хватило, и в итоге ему пришлось использовать все три запасных патрона. Стойку наш спортсмен провел уверенней, из шести выстрелов. И даже немало проигрывая по дистанции, удержался в десятке лучших. Хотя при этом дистанция от первого места увеличилась еще на полторы минуты…

В группе же лидеров за свое черное дело взялись братья Бё, методично, с каждым метром и выстрелом, уничтожавшие интригу в этой гонке. Первый из них, Тарьей, позволил себе лишь одну помарку, поторопившись с заключительным выстрелом в стойке. Но и запасной патрон не помешал Бё-старшему по итогам трех этапов оформить для норвежцев преимущество в 24 секунды.

Удержать такой перевес – не задача для Йоханнеса Бё. Даже несмотря на то, что его главным преследователем был Бенедикт Долль – тоже не мальчик в биатлоне. Норвежец, конечно, изо всех сил пытался поддержать интригу, трижды промахнувшись на первом рубеже. Но на трассе лидер Кубка мира сегодня был неудержим, и за короткий круг следующий восстановил тот перевес, который утратил на рубеже. Даже не особенно упираясь на последнем круге, Йоханнес пересек финишную черту почти на сорок секунд раньше ближайшего из соперников.

А вот сам Долль не выдержал темпа погони, и серебро для Германии сберечь не сумел. Перед стойкой Бенедикта накатил Себастьян Самуэльссон, и в дуэли нервов швед оказался крепче немца – один промах против двух – и скандинавская команда ушла к своему второму месту. Бундестим пришлось довольствоваться бронзой.

Для Богдана Цымбала крещение в эстафетах получилось по-настоящему боевым. Ведь на дистанцию он ушел в плотном окружении двух призеров последнего чемпионата мира Кантена Фийона Майе и Михала Крчмаржа! И в этой компании, судя по первой половине этапа, не совсем понятно, кто кого должен был учить премудростям биатлона. Наш молодой спортсмен чуть отпустил соперников перед подходом к стадиону, но зато стрельбу лежа отработал идеально, в отличие от француза и чеха! Дальше, конечно, дефицит опыта и нехватка сил дебютанта эстафет сказались. Но этап Богдан провел настолько уверенно, насколько это было возможно! Оба рубежа без промахов, и место в десятке Цымбал для команды сохранил вполне уверенно.

Надежды на то, что эстафета поможет существенно поправить дела команды в Кубке наций, пока не оправдались: Украина сумела в командном зачете подняться лишь на одну позицию. И в Хохфильцен отправляется 12-й. А лидируют здесь норвежцы, чей перевес над сборной Германии уже достиг без малого двух сотен очков, пишет biathlon.com.ua.

Эстафета. Мужчины

1. Норвегия (0+9) 1:16:21,0

2. Швеция (0+7) +39,2

3. Германия (0+8) +51,7

4. Россия (0+7) +1:08,0

5. Италия (0+6) +1:37,0

6. Австрия (0+9) +1:46,9

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10. Украина (0+8) +3:10,0