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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Сумская биатлонистка не финишировала в гонке преследования

На старт заключительной гонки второго этапа Кубка мира в Контиолахти вышли три украинки. Лучшие стартовые позиции после спринта были у сумчанки Вали Семеренко, которая ушла в гонку девятой.

Однако уже первый огневой рубеж заставил наших девушек заметно умерить аппетиты в гонке преследования. То ли так сказалась усталость после вчерашней эстафеты, то ли в целом на финских подъемах девчонки уже порядком «наелись»… Но после первой лежки и Валя, промахнувшаяся трижды, и Дарья Блашко с Еленой Пидгрушной, пробежавшие по одному кругу штрафа, опустились в протоколе в сравнении со стартовыми местами.

В итоге в актив себе этот старт занесет лишь Даша. Зато какой актив! После ошибки в первой лежке, в дальнейшем Блашко провела гонку великолепно! Три идеальных огневых рубежа, приличный ход по дистанции… А на последнем круге украинка и вовсе удивила, буквально зубами уцепившись за… (внимание!) Жюстин Бреза и Дениз Херрманн! Априори более быстрые француженка и немка так и не смогли существенно оторваться от Блашко и помогли Даше прибежать к финишу 12-й, обновив свое личное достижение в гонках Кубка мира!

Елена Пидгрушная, допустившая по одному промаху на каждом рубеже, до последних метров дистанции боролась за кубковые очки, но в итоге осталась 41-й. У Вали Семеренко стрельба в этой гонке не пошла со всем, и после того как очередные три мишени не закрылись на четвертом рубеже, тренеры приняли решение снять спортсменку с гонки, сэкономив ей силы для следующих стартов в Хохфильцене.

Ну а сюжет гонки в борьбе за победу оказался на редкость закрученным! После первого рубежа на полминуты от соперниц оторвалась Ханна Эберг. Но за счет промахов лидера Кубка мира на последующих огневых рубежах, сначала к шведке приблизилась Марте Олсбю Ройселанд, а после стойки к лидерам добавилась и Тирил Экхофф, создав норвежские «клещи» вокруг Эберг. При этом Экхофф продемонстрировала не слишком характерную для себя стопроцентную точность!

На решающую стрельбу три соперницы пришли в пределах одной секунды. Настоящая борьба нервов!

В летнее межсезонье хитом среди болельщиков стал шуточный ролик, в котором Тирил Экхофф тренировала «стрессовую стрельбу». Тогда норвежку отвлекали неожиданными движениями, громкой музыкой, и даже… удавом, посаженным на плечи во время стрельбы стоя! Сложно сказать, в какой степени этот юмористический шарж повлиял на стрессоустойчивость Тирил, но в кульминационный момент гонки преследования именно ее нервы оказались самыми крепкими!

В то время, как Ханна Эберг и Марте Олсбю Ройселанд дрогнули по одному разу, Экхофф методично закрыла все пять мишеней и понеслась к победе! Двум ее преследовательницам оставалось лишь разобрать серебро и бронзу. На контиолахтинской стене Марте ускорилась, и «засветила» решающий просвет в этом соперничестве, после чего Ханна бросила борьбу, дав понять, что сегодня вполне будет довольна и третьим местом.

Нельзя также не отметить белоруску Динару Алимбекову, которая на старте сезона демонстрирует завидную стабильность результатов! Пока в личных гонках она ни разу не выпала из топ-8, а сегодн обновила личное достижение, финишировав четвертой и поднявшись на то же четвертое место в общем зачете!

Ну а лидером тотала, несмотря на локальную неудачу в персьюте, остается Ханна Эберг, на 36 баллов опережающая Марет Олсбю Ройселанд и сохраняющая желтый биб в своем багаже при переезде в Хохфильцен. Третий этап Кубка мира стартует уже в ближайшую пятницу двумя спринтами, пишет biathlon.com.ua..

Гонка преследования. Женщины
1. Тирил Экхофф (0+0+0+0) 31:05,9
2. Марте Олсбю Ройселанд (0+0+1+1) +21,5
2. Ханна Эберг (0+1+1+1) +35,4
...
12. Дарья Блашко (1+0+0+0) +1:44,8
41. Елена Пидгрушная (1+1+1+1) +3:52,8
DNF Валя Семеренко (3+1+2+3)

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