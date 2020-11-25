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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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В Сумах в честь погибших защитников Украины построят часовню

Сегодня, 6 декабря, в День Вооруженных Сил Украины, в сквере на ул. Героев Сумщины состоялось освящение креста на месте будущей часовни Покровы Пресвятой Богородицы в честь погибших защитников Украины.

Участие в мероприятии приняли чиновники из мэрии, члены семей погибших воинов АТО / ООС, депутаты городского совета, военнослужащие и волонтеры.

Таинство освящения креста на месте будущей часовни свершил Архиепископ Сумской и Ахтырский ПЦУ Мефодий вместе с духовенством и капелланами города.

После чина освящения он поблагодарил защитников Украины за мужество и отвагу, проявленные в бою, а сумчан - за поддержку украинской церкви. Инициаторам строительства, среди которых боевые побратимы и члены семей погибших воинов, ветераны АТО и волонтеры, священник пожелал Божьей помощи в выполнении строительных работ.

После этого медалью ПЦУ за жертвенность и любовь к Украине Архиепископ Мефодий наградил Дениса Безверхого и Олега Литовченко.

К присутствующим на мероприятии обратился и городской голова Александр Лысенко. Он пожелал мира нашей стране, а каждому ее защитнику - здоровья, благополучия и достатка.

«В нынешние нелегкие времена, когда на востоке страны идет война, чтобы победить врага нам всем важно иметь крепкий дух и устойчивое эмоциональное состояние. Поэтому строительство часовни, где можно будет помолиться за души погибших защитников Украины, обратиться к Господу и попросить мира - святое дело для каждого из нас. Власти города целиком и полностью поддерживает это доброе начинание и будут всячески способствовать делу строительства», - отметил Александр Лысенко.

По случаю Дня Вооруженных Сил Украины, городской голова вручил медали «За верность традициям» II степени Всеукраинской общественной организации «Союз ветеранов и сотрудников силовых структур Украины» ветерану АТО Евгению Скоробагатскому и Николаю Карпенко.

Присоединился к поздравлениям военнослужащим и секретарь городского совета Олег Резник, который заверил военнослужащих в продолжении весомой поддержки со стороны городских властей и реализации всех социальных программ, призванных помогать воинам АТО и членам их семей.

Инициатор строительства часовни – глава Союза ветеранов антитеррористической операции Сумской области Владимир Лаврик. Его идею поддержали местные священнослужители Православной Церкви Украины, городской голова, депутатский корпус городского совета, военнослужащие ВСУ, представители добровольческих батальонов и семьи погибших защитников государства.

Место для строительства - сквер на ул. Героев Сумщины, выбрали не случайно. Именно здесь в День защитника Украины открыли памятник воину АТО, а в будущем, по словам Владимира Лаврика, намерены создать мемориальный комплекс.

Финансы на строительство часовни будут собирать с помощью общины и меценатов.

Общество Часовня Покровы Пресвятой Богородицы
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