Сколько сумчан лечатся от коронавируса в больницах Статистику рассказала сегодня, 7 декабря, во время аппаратного совещания в мэрии замначальника горотдела здравоохранения Наталья Кипенко.

По ее словам, в 5-й больнице лечатся 130 человек, из них 56 человек на кислородной поддержке, 5 в интенсивной терапии, 1 подключен в аппарату ИВЛ.

В 4-й горбольнице 31 пациент, 11 получают кислород свободным потоком, 1 - кислород под давлением.

В детской больнице 27 пациентов, из них 15 с подозрением, 12 с подтвержденным диагнозом COVID-19. 2 ребенка в интенсивной терапии, дышат сами.

В городских больницах 44 свободных койки для взрослых и 88 – для детей.

В областном центре инфекционных болезней 35 сумчан, из них 30 получают кислород, 5 в интенсивной терапии, 1 получает кислород под давлением.

В госпитале ветеранов 26 сумчан, 20 получают кислород, 1 в интенсивной терапии.