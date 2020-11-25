Кто чаще всего умирает от COVID-19 в Сумах? Статистику рассказала сегодня, 7 декабря, во время аппаратного совещания в мэрии замначальника горотдела здравоохранения Наталья Кипенко.

За прошлую неделю в Сумах умерло 12 пациентов с коронавирусом, что в два раза меньше ,чем неделей ранее – 24. Среди умерших больше мужчин.

По возрастам: 60-64 и 65-69 и лет – по 17,9%, 70-74 – 17,3%, 80+ - 11,6%.