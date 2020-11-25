На Сумщине 477 новых случаев коронавируса На утро 7 декабря в Сумской области подтверждено 33658 случаев заболевания COVID-19.

За воскресенье подтвердили 477 новых случаев. 2 человека умерло, - всего 428. Выздоровело 789, - всего 17158. Болеют 16072.

В Украине 8641 новый случай коронавирусной болезни. В частности, заболели 390 детей и 284 медработника.

Также за минувшие сутки госпитализированы - 1037 человек; летальных случаев - 145; выздоровели - 5123 человека; осуществлено тестирований за сутки - 33502 (в частности методом ПЦР - 27881, методом ИФА - 5621).

За все время пандемии в Украине заболело - 821 947 человек; выздоровели - 423 704 человека; летальных исходов - 13 733; проведения ПЦР-тестов - 4807961.