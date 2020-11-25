Сумские маршрутчики жалуются на безденежье и ездят на лысой резине В Сумах намного ухудшилось состояние маршруток по сравнению с прошлым годом.

Об этом сегодня, 7 декабря, во время аппаратного совещания в мэрии сообщил начальник транспортного отдела Сергей Яковенко.

По его словам, автобусы выезжают с поврежденными уплотнителями, отсутствуют обогреватели, не работают стеклоомыватели, также случается выезд автобусов на изношенных покрышках. Перевозчики объясняют это сложным экономическим положением. Он сообщил, что сейчас перевозчики совместно с отделом транспорта готовят предложения мэру, как решить эти проблемы.

Мэр Сум Александр Лысенко попросил постоянно информировать его по поводу транспортных проблем. Также предложил подождать начала работы депутатской комиссии по транспорту, чтобы совместно решать проблемы.