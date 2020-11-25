На Сумщине 33658 случаев заболевания COVID-19: подробности По состоянию на 7 декабря на Сумщине 33658 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки COVID-19 подтвердили у 477 человек (Сумы - 138, Шостка - 30, Конотоп - 33, Ромны - 48, Ахтырка - 41, Глухов – 32, Лебедин - 18, Белопольский р-н – 5, Великописаревский – 3, Глуховский – 12, Краснопольский р-н - 8, Кролевецкий – 18, Лебединский р-н - 4, Липоводолинский р-н - 25, Роменский р-н - 19, Середина-Будский – 6, Сумской р-н – 32, Тростянецкий р-н – 3, Шосткинский - 2).

За все время пандемии на Сумщине было зафиксировано 428 летальных случая, из них за минувшие сутки - 2 (Ромны - 1, Глуховский р-н - 1).

Сейчас от COVID-19 в Сумской области выписаны 17158 человек, из них за минувшие сутки - 789 (Сумы - 708, Конотоп - 1, Ромны – 1, Лебедин - 19, Белопольский р-н – 14, Конотопский р-н - 5, Краснопольский р-н – 13, Кролевецкий – 6, Лебединский р-н - 6, Путивльский – 8, Роменский – 1, Сумской р -н – 7).