На Сумщине за матюки женщине присудили 40 часов общественных работ Одна из жительниц Сумщины, находясь в общественном месте, высказывалась нецензурной бранью в адрес односельчанина.

Мужчина не стерпел такого поведения, и обратился в полицию. За свой поступок хулиганка получила наказание в виде общественных работ сроком на 40 часов.

Полицейские констатируют, что умышленно оскорбление чести и достоинства имеет различные формы: это и хватание за одежду, навязчивый разговор, насильственное держание за руки, демонстративное срывание головного убора, требование дать сигарету или пускание в лицо дыма от нее, непристойные предложения и т.п.

Как мелкое хулиганство Закон расценивает и другие действия, как нанесение на стены, заборы или любые поверхности непристойных рисунков; размещение нецензурных надписей; справление естественных надобностей в не отведенных для этого местах; появление в общественном месте в обнаженном виде; уничтожение или повреждение из хулиганских побуждений какого-либо имущества в незначительных размерах и т.п.

Работники полиции в зависимости от ситуации могут применить к такому хулигану административное задержание, личный досмотр, обыск и изъятие вещей. Составленные правоохранителями административные материалы направляются на рассмотрение суда, поэтому в отношении лица, совершившего мелкое хулиганство, может быть принято решение о наложении на него штрафа от 51 до 119 гривен, или от 40 до 60 часов общественных работ, или исправительные работы на срок от одного до двух месяцев с отчислением двадцати процентов заработка, или административный арест на срок до пятнадцати суток.

Работники полиции предупреждают граждан быть взвешенными и ответственными в своем поведении и поступках, не злоупотреблять спиртным, придерживаться действующего законодательства и общественного порядка и уважать права и свободы других людей, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.