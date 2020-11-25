Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:12183

Школы, детсады и амбулатории присоединенных громад перейдут Сумскому горсовету

Как рассказала на аппаратном совещании в мэрии сегодня, 7 декабря, начальник горуправления образования Антонина Данильченко, в Сумах благодаря присоединенным громадам добавляются новые образовательные заведения.

Потому на сессию Сумского горсовета подготовлен проект решения о смене учредителя и наименования таких заведений. В дальнейшем они будут работать в сети Сумского горсовета.

Мэр Сум Александр Лысенко отметил, что городу действительно предстоит принять в собственность школы и садики присоединенных громад, и не только.

- Мы также должны принять и учреждения здравоохранения. Сумская громада – это часть Сумского района и все заведения и учреждения, которые есть на территории нашего города и сейчас подчиняются райсовету, будут переданы Сумскому горсовету. В ближайшее время мы проведем совещание с участием представителей здравоохранения, образования, департамента ресурсных платежей, а также представителями райсовета и громад, которые присоединились к нам. Необходимо будет обсудить, каким образом будет проведена эта передача.

Общество

Новости

На Сумщине 33658 случаев заболевания COVID-19: подробности
Сегодня 09:30
На Сумщине 33181 случай заболевания COVID-19
Вчера 10:35
Главой Сумского облсовета стал «слуга народа» Виктор Федорченко
03.12.2020 12:58
На Сумщине жертвой псевдобанкиров стала финансовый специалист госучреждения
Сегодня 10:38
Конотопський авіазавод замовив «Мотор Січі» вертолітних двигунів на 136 мільйонів
Сегодня 10:33
В Сумах будут дезинфицировать подъезды, где живут контактные лица больных COVID-19
Сегодня 10:26
Мэр Сум снова обещает велодорожки
Сегодня 10:15
Школы, детсады и амбулатории присоединенных громад перейдут Сумскому горсовету
Сегодня 10:12
Историю кролевецкой семьи покажут на СТБ в «Детекторе лжи»
Сегодня 10:05
На Сумщине за матюки женщине присудили 40 часов общественных работ
Сегодня 09:59
Сумские маршрутчики жалуются на безденежье и ездят на лысой резине
Сегодня 09:26
В Сумах хотят закрыть два кальян-бара из-за нарушения карантина
Сегодня 09:14
view counter

Статьи

Сумська обласна рада 8-го скликання: поіменний склад
03.12.2020 10:37
Андрей Деркач: Чем украинцы сильнее внешнего управления
02.12.2020 15:39
Государство платит 32 гривны в месяц, а «рисует» тысячи: сумская художница с ДЦП лишилась соцпомощи
01.12.2020 13:52
Стекловолоконная сетка «Latymer» под штукатурку фасадов – гордость украинского производителя: европейское качество по отечественным ценам!
01.12.2020 10:28
Собственные пенсионные счета. Когда Украина перейдет на накопительную систему?
30.11.2020 13:45
Минимальная пенсия, пособия, алименты: что изменится с 1 декабря для сумчан
30.11.2020 11:14
57 тисяч записів про смерть: сумський історик розповів про оцифрований архів 1932-33 років
28.11.2020 10:01
Первинна допомога при симптомах COVID-19: алгоритм дій, якщо немає декларації з лікарем
26.11.2020 17:36
Інформація для сумчан: роботодавець вимагає від працівника результат ПЛР-тесту – чи це законно?
25.11.2020 16:32
«Мест в больницах нет даже для блатных»: стало известно о катастрофической ситуации с COVID-19 на Сумщине
25.11.2020 13:45
Пенсионный возраст и требования к стажу снова повысят. Когда и кого коснутся изменения
25.11.2020 11:47
Вступили в силу изменения в Правила дорожного движения
25.11.2020 11:08
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.