Школы, детсады и амбулатории присоединенных громад перейдут Сумскому горсовету Как рассказала на аппаратном совещании в мэрии сегодня, 7 декабря, начальник горуправления образования Антонина Данильченко, в Сумах благодаря присоединенным громадам добавляются новые образовательные заведения.

Потому на сессию Сумского горсовета подготовлен проект решения о смене учредителя и наименования таких заведений. В дальнейшем они будут работать в сети Сумского горсовета.

Мэр Сум Александр Лысенко отметил, что городу действительно предстоит принять в собственность школы и садики присоединенных громад, и не только.

- Мы также должны принять и учреждения здравоохранения. Сумская громада – это часть Сумского района и все заведения и учреждения, которые есть на территории нашего города и сейчас подчиняются райсовету, будут переданы Сумскому горсовету. В ближайшее время мы проведем совещание с участием представителей здравоохранения, образования, департамента ресурсных платежей, а также представителями райсовета и громад, которые присоединились к нам. Необходимо будет обсудить, каким образом будет проведена эта передача.