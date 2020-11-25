Мэр Сум снова обещает велодорожки Сегодня, 7 декабря, во время аппаратного совещания мэр Сум Александр Лысенко заявил, что в следующем году наряду с работами по обновлению тротуаров и дорог в Сумах на первом месте должно быть и устройство велодорожек.

- У нас есть велодорожки, но они не соединены, не имеют единой сети, соответствующего кольцевого соединения, - отметил он. - Давайте поднимать программу «Два колеса». Определите ответственное лицо, которое этим будет заниматься, привлекайте общественность. У нас много желающих принять в этом участие. Давайте вместе с громадой прорабатывать этот вопрос. Зима на то и есть, чтобы подготовиться, запланировать финансирование и необходимые изменения в бюджете. А весной по определенным маршрутам, по очереди, пошагово начать заниматься этим вопросом.