В Сумах будут дезинфицировать подъезды, где живут контактные лица больных COVID-19 В Сумах изменятся правила обработки подъездов.

Теперь будут дезинфицировать не только те, где живут больные, но и те, где живут лица, контактировавшие с больными. Об этом рассказал мэр Сум Александр Лысенко на аппаратном совещании сегодня, 7 декабря, пишет Суспільне.

По плану, национальная полиция будет отслеживать контактных лиц и передавать их адреса службе, занимающейся санитарной обработкой.

- Концепцию меняем. Я от полиции буду требовать установления контактных лиц. С сегодняшнего дня полиция будет устанавливать контактных лиц. Процедуру мы обсудим. Я думаю, если мы будем обрабатывать там, где есть лица, которые являются контактными, это уменьшит еще распространение коронавируса», - отметил городской голова.

Сейчас дезинфицируют только те подъезды, где живут больные. Так, за неделю продезинфицировали 438 подъездов, сообщил директор департамента инфраструктуры города Сумы Александр Журба.