Конотопський авіазавод замовив «Мотор Січі» вертолітних двигунів на 136 мільйонів ДП «Конотопський авіаремонтний завод «Авіакон» ДК «Укроборонпром» 2 грудня відзвітувало про укладення угоди з АТ «Мотор Січ» щодо закупівлі авіаційних двигунів на 135,67 млн грн.

Про це повідомляється у системі «Прозорро», пишуть Наші гроші.

До кінця 2021 року поставлять шість авіадвигунів ТВ3-117ВМА-СБМ1В-02. Деталей у звіті немає. Середня ціна становить 22,61 млн грн. За відкритими даними, такі двигуни використовуються «Авіаконом» при модернізації вертольотів Мі-24 до версії Ми-24ПУ1.

Нагадаємо, у листопаді Антимонопольний комітет України втретє повернув без розгляду заявку китайської компанії «Skyrizon» та групи «DCH» Олександра Ярославського щодо купівлі контрольного пакету акцій «Мотор Січі». Вони планують знову звернутися до АМКУ за дозволом на концентрацію акцій підприємств, а також звернулися до Київського госпсуду з вимогою зобов’язати Антимонопольний комітет розглянути їхню заявку.

Раніше, у вересні китайська «Skyrizon» направила Мін’юсту України повідомлення щодо інвестиційного спору в міжнародному арбітражі. Вона хоче стягнути з держави Україна $3,5 мільярдів збитків, вважаючи, що Україна порушує Угоду про заохочення і взаємний захист інвестицій між урядами України та Китаєм, підписану 31 жовтня 1992 року.

Детальніше про ситуацію навколо «Мотор Січі» читайте у роз’ясненні «АМКУ може не віддати «Мотор Січ» китайцям і Ярославському» від експертів «Ліги антитрасту».

Запорізький завод «Мотор Січ» є одним із найбільших у світі виробників авіаційних двигунів. Довгий час компанію одноосібно контролював її почесний президент, колишній народний депутат В’ячеслав Богуслаєв. У 2016 році великі пакети акцій підприємства були продані іноземним компаніям. У вересні 2017 року СБУ порушила кримінальну справу за статтею «диверсія» і «підготовка до злочину», а Шевченківський райсуд Києва заарештував сконцентровані у власності п’яти офшорів 41% акцій «Мотор Січ».