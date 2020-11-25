В Лебедине рецидивистка обокрала знакомого Работники полиции выяснили, что 33-летняя жительница Лебедина, находясь в гостях у своего 47-летнего знакомого, украла два его мобильные телефона.

Когда потерпевший обратился в полицию с соответствующим заявлением, он сразу поделился своими подозрениями относительно своей гостьи. Мужчина рассказал: они вместе выпивали, а когда женщина ушла, он обнаружил пропажу двух своих гаджетов.

Правоохранителям понадобилось полчаса, чтобы найти злоумышленницу и изъять у нее похищенные гаджеты. Сама женщина, которая уже неоднократно была судима за подобные преступления, пояснила, что совершила кражу ради получения быстрых денег.

Сейчас в полиции относительно злоумышленницы открыли уголовное производство по признакам ч. 2 ст. 185 «Кража» Уголовного кодекса Украины. Ей грозит очередное наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.