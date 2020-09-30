В Сумах планируют отключить электроэнергию водоканалу за долги АО «Сумыоблэнерго» планирует прекратить распределение электрической энергии КП «Горводоканал» за долги.

Распределительная компания в срок, определенный законодательством, предупредила КП «Горводоканал» о прекращении предоставления услуг по распределению электрической энергии. Отключение планируется во вторник, 8 декабря. Причина отключения остается такой же, как и в предыдущие разы - долги коммунального предприятия перед АО «Сумыоблэнерго».

Оператор системы распределения уже не раз сообщал КП «Горводоканал» и подчеркивал необходимость своевременной оплаты услуг по распределению электрической энергии, но долги по-прежнему, растут. С начала 2020 года текущим долги составляют более 3 млн грн и 17 млн грн - долги прошлых лет. Поэтому распределительная компания вынуждена пойти на этот непопулярный шаг - отключение электроэнергии.

В водоканале подтвердили, что скорее всего отключение таки произойдет. Какие объекты будут отключены, и где не будет воды, сообщат дополнительно.

Напомним: такая же ситуация уже была в этом году. Тогда воды не было у части Сум два дня. Теперь, после выборов, этот вопрос даже не обсуждался на аппаратном совещании в мэрии.