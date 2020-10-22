Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:41522

На Сумщине брат молотком убил брата

В Ахтырке во время домашней ссоры брат нанес брату телесные повреждения, от которых тот скончался.

Утром 5 декабря в Ахтырский отдел полиции обратился 46-летний местный житель и сообщил о смерти брата. Как пояснил правоохранителям мужчина, его 51-летний брат вечером 3 декабря пришел навеселе домой, закрылся в своей комнате, и весь следующий день из комнаты не выходил. А вскоре из комнаты брата начал ощущаться трупный запах.

Следственно-оперативная группа полиции, прибыв по указанному адресу, действительно обнаружила в одной из комнат дома мертвого мужчину. В полиции открыли уголовное производство по ч.1 ст. 115 «Умышленное убийство» Уголовного кодекса Украины. Судебно-медицинский эксперт, исследуя тело умершего, выяснил, что смерть мужчины была насильственной: на голове погибшего обнаружили характерные травмы, вызванные тяжелым твердым предметом.

Под подозрение сразу же попал младший брат погибшего, который не стал долго отпираться и признался, что несколько дней назад между ним и старшим братом во время ссоры из-за алкогольных напитков произошел конфликт, в ходе которого он нанес ему несколько ударов молотком по голове. Брат сначала упал, а потом поднялся и пошел в свою комнату, закрылся в ней изнутри и умер.

Следственным отделением Ахтырского отдела полиции мужчине уже сообщили о подозрении в совершении тяжкого преступления. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения - содержание под стражей. Следственные действия продолжаются, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Досуг Убийство

По тематике

30.11.2020 11:17

На Сумщине пьяная драка завершилась смертью

В селе Вовна Шосткинского района во время совместного употребления спиртных напитков двое товарищей подрались. На следующий день один из них...

10.11.2020 16:12

На Сумщине дали 8 лет за убийство матери

Шосткинской местной прокуратурой в суде доказана вина 57-летнего жителя г. Дружба, который избил до смерти собственную мать, а также занимался...

10.11.2020 13:37

За убийство знакомого двум белопольчанам грозит пожизненное лишение свободы

Белопольский отделом Конотопской местной прокуратуры утвержден и направлен в суд обвинительный акт в отношении двух мужчин, которые убили знакомого....

В Конотопе следователи объявили подозрении мужчине, который задушил свою жену
30.10.2020 11:12

В Конотопе следователи объявили подозрении мужчине, который задушил свою жену

Во время бытовой ссоры 58-летний житель города Конотоп задушил собственную жену. Чтобы скрыть преступление, мужчина пытался «списать» все на ее...

На Сумщине сын до смерти избил отца молотком
22.10.2020 16:56

На Сумщине сын до смерти избил отца молотком

В селе Поповка Конотопского района 33-летний мужчина избил своего отца, в результате чего тот скончался на следующий день....

Новости

В Сумах планируют отключить электроэнергию водоканалу за долги
Сегодня 11:26
На Сумщине 33658 случаев заболевания COVID-19: подробности
Сегодня 09:30
В Сумах к мобильным группам для контроля за соблюдением карантинных требований присоединились военные
Сегодня 15:43
В Липовой Долине на Сумщине открылся современный Центр админуслуг
Сегодня 15:23
У Сумах відбудеться прем’єра серіалу «Крутий заміс»
Сегодня 15:14
Призер чемпионата мира по панкратиону с Сумщины прошел финальный курс химиотерапии
Сегодня 15:11
Главой Сумского районного совета избрали Виктора Химича
Сегодня 14:58
В Сумах под судом бывшие работники завода Сумского НПО требовали зарплату
Сегодня 14:53
Сумские студенты вышли в финал
Сегодня 14:42
Четверо парней будут отвечать за смертельное избиение 23-летнего роменчанина
Сегодня 14:32
Ахтырский суд оправдал водителя, который наехал на собаку
Сегодня 14:29
В Сумах устанавливают елку на Театральной площади
Сегодня 14:22
view counter

Статьи

Пандемия коронавируса и пищевая безопасность
Сегодня 13:20
Сумська обласна рада 8-го скликання: поіменний склад
03.12.2020 10:37
Андрей Деркач: Чем украинцы сильнее внешнего управления
02.12.2020 15:39
Государство платит 32 гривны в месяц, а «рисует» тысячи: сумская художница с ДЦП лишилась соцпомощи
01.12.2020 13:52
Стекловолоконная сетка «Latymer» под штукатурку фасадов – гордость украинского производителя: европейское качество по отечественным ценам!
01.12.2020 10:28
Собственные пенсионные счета. Когда Украина перейдет на накопительную систему?
30.11.2020 13:45
Минимальная пенсия, пособия, алименты: что изменится с 1 декабря для сумчан
30.11.2020 11:14
57 тисяч записів про смерть: сумський історик розповів про оцифрований архів 1932-33 років
28.11.2020 10:01
Первинна допомога при симптомах COVID-19: алгоритм дій, якщо немає декларації з лікарем
26.11.2020 17:36
Інформація для сумчан: роботодавець вимагає від працівника результат ПЛР-тесту – чи це законно?
25.11.2020 16:32
«Мест в больницах нет даже для блатных»: стало известно о катастрофической ситуации с COVID-19 на Сумщине
25.11.2020 13:45
Пенсионный возраст и требования к стажу снова повысят. Когда и кого коснутся изменения
25.11.2020 11:47
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.