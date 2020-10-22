На Сумщине брат молотком убил брата

Утром 5 декабря в Ахтырский отдел полиции обратился 46-летний местный житель и сообщил о смерти брата. Как пояснил правоохранителям мужчина, его 51-летний брат вечером 3 декабря пришел навеселе домой, закрылся в своей комнате, и весь следующий день из комнаты не выходил. А вскоре из комнаты брата начал ощущаться трупный запах.
Следственно-оперативная группа полиции, прибыв по указанному адресу, действительно обнаружила в одной из комнат дома мертвого мужчину. В полиции открыли уголовное производство по ч.1 ст. 115 «Умышленное убийство» Уголовного кодекса Украины. Судебно-медицинский эксперт, исследуя тело умершего, выяснил, что смерть мужчины была насильственной: на голове погибшего обнаружили характерные травмы, вызванные тяжелым твердым предметом.
Под подозрение сразу же попал младший брат погибшего, который не стал долго отпираться и признался, что несколько дней назад между ним и старшим братом во время ссоры из-за алкогольных напитков произошел конфликт, в ходе которого он нанес ему несколько ударов молотком по голове. Брат сначала упал, а потом поднялся и пошел в свою комнату, закрылся в ней изнутри и умер.
Следственным отделением Ахтырского отдела полиции мужчине уже сообщили о подозрении в совершении тяжкого преступления. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения - содержание под стражей. Следственные действия продолжаются, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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