У Сумах вшанували Ігоря Косточку в річницю його загибелі На шості роковини смерті військовика до його могили прийшла сестра, а також заступник міського голови Альона ДМІТРЄВСКАЯ, директор КУ «Центр учасників бойових дій», Олександр МОРДВАНЮК і його заступник Олександр ЛАВРИК.

Альона Дмітрєвская наголосила на важливості збереження пам’яті про Ігоря Косточку та інших воїнів, адже саме завдяки їм у Сумах – мир і спокій.

Ігор Косточка народився в Сумах 7 січня 1975 року. До мобілізації працював на машинобудівному підприємстві. Військову службу проходив у 15-му окремому мотопіхотному батальйоні 92-ої окремої механізованої бригади. Був зв’язківцем. Трагічно загинув на малій батьківщині під час відпустки, не доживши місяць до 40-річчя. Вранці 4 грудня 2014 року чоловіка знайшли на перехресті вул. Першотравнева та вул. Садова в непритомному стані. В обласній лікарні в нього діагностували закриту черепно-мозкову травму. За три дні Ігор Косточка помер.

Олександр Мордванюк, який особисто знав загиблого, розповів, що той був дуже спокійний за характером, і ніхто й уявити не міг, що, стикаючись щодня зі смертю на полі бою, він знайде її в мирному житті.