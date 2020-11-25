В Сумах за бесценок выставили на аукцион стадион «Юбилейный»

Стартовая цена - около 5,5 млн грн. Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу в Facebook пресс-службы предприятия.
«Ищем покупателя, который по-настоящему фанатеет от футбола! А все потому, что на OpenMarket выставлены корпоративные права в уставном капитале ООО «Сумыспортинвест» в размере 99,98%, которому принадлежит футбольный стадион «Юбилейный» в центре города Сумы! Здание было введено в эксплуатацию 20 сентября 2001 года», - говорится в сообщении.
Отмечается, что общая площадь стадиона "Юбилейный" составляет 7540,7 м кв., что позволяет вместить около 26 тыс. зрителей. Стадион имеет два яруса и размер поля 105 на 68 м. Рекордное число посетителей - более 29 тыс. зрителей.
«Дата проведения аукциона: 30 декабря 2020 года. Стартовая цена лота: 5 млн 438 тыс. 418 грн», - указано в сообщении.
Напомним: в свое время строительство стадиона оценивалось в 55 млн грн.