На Сумщине в ДТП погибли два человека Происшествие произошло сегодня ночью на автодороге Сумы-Чумаково-Путивль вблизи села Пески Бурынского района.

Предварительно установлено, что 51-летний водитель автомобиля Opel не справился с управлением, съехал в кювет, в результате легковушка перевернулась.

В результате мужчина и его 32-летняя пассажирка погибли на месте происшествия.

Сейчас полицейские устанавливают причины и обстоятельства ДТП, решают вопрос об открытии уголовного производства по ст. 286 Уголовного кодекса Украины «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами», сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.