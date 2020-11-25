Сумчанка объявила голодовку из-за холода в квартире ЖЭК не реагирует на просьбы о помощи, утверждает сумчанка Ольга Котенко.

«Уважаемый мэр, я отдала свой голос за Вас, и прошу у вас помощи.

В течении 3 лет я обращаюсь в ЖЭК по поводу некачественных представлений услуг по отоплению.

ЖЭК отказывается найти причину плохой подачи тепла в квартиру, так как во всем доме отопление хорошее.

Сегодня в течении 3 часов я простояла возле ЖЭКа, о своем присутствии поставила в известность секретаря ЖЭКа, но так ко мне никто и не вышел.

Вынуждена прийти к крайним мерам и объявить голодовку.

Уважаемый Александр Николаевич, Прошу вас мне помочь в решении этой проблемы», - написала сумчанка в Фейсбуке.