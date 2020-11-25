Стало известно, кого застрелили пограничники ФСБ на границе с Россией Во время стрельбы в Сумской области на границе Украины и России ФСБ застрелила гражданское лицо.

На территории России в ночь на 4 декабря погиб гражданин Украины, житель Сумской области Голубев Евгений Владимирович (01.03.1993 г.р.). Об этом Радио Свобода сообщил собственный источник в правоохранительных органах.

По словам собеседника Радио Свобода, убитый хорошо известен местным правоохранителям, был фигурантом нескольких уголовных дел, обвинялся в хулиганстве и в разбое. Часто ездил в пограничную с Украиной Белгородскую область, где имел друзей. Как говорят его знакомые, неоднократно организовывал там вечеринки на озерах «для своих», которые любят рыбачить.

В то же время собеседник Радио Свобода в правоохранительных органах отмечает, что несмотря на уголовное прошлое убитого, фактом остается то, что представители Федеральной службы безопасности России убили гражданское лицо и не продемонстрировали никаких доказательств его агрессивных действий при задержании.

Собеседник отмечает, что контрабандисты обычно оружие с собой не носят, максимум - тепловизор. Иначе, в случае задержания пограничниками России, с ними проще «договориться» за деньги, чем устраивать стрельбу. Поэтому, предполагает источник, гражданин Украины Евгений Голубев, русский по национальности, стал случайной жертвой пограничников, а дальнейшая «раскрутка» ими сценария «героической» операции на границе похожа на попытку скрыть ответственность должностных лиц ФСБ за убийство гражданского лица. Вполне вероятно, отмечает собеседник, что в ближайшее время российские пограничники продемонстрируют оружие, которое якобы принадлежало Голубеву или даже опубликуют фотографии его тела в форме военного образца.

Российская сторона не обнародовала данных о застреленного гражданина Украины.

Радио Свобода обратилась с официальными запросами к Национальной полиции и Государственной пограничной службы Украины с просьбой подтвердить личность погибшего и прокомментировать обстоятельства инцидента.

Ранее 4 декабря Федеральная служба безопасности России сообщила, что на границе России и Украины произошла стрельба. По версии ведомства, трое неизвестных с оружием якобы пытались прорваться в Россию с территории Украины.

«На участке пограничного управления ФСБ России по Белгородской и Воронежской областях 4 декабря пограничный наряд предотвратил попытку нарушения границы из Украины в РФ тремя вооруженными неизвестными», - говорится в сообщении ФСБ.

В ФСБ заявили, что в результате перестрелки с пограничниками одно вооруженное лицо было убито, двое пропали «на территории Украины».

В Государственной пограничной службе Украины по итогам встречи 4 декабря со представителями Пограничной службы ФСБ РФ сообщили, что российская сторона не предоставила подтверждений нарушения своей границы с украинской стороны.