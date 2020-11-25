Новый губернатор Сумщины тоже хочет есть и молиться Глава Сумской облгосадминистрации Василий Хома вместе с главой областного совета Виктором Федорченко посетили Свято-Воскресенский кафедральный собор.

Глава облгосадминистрации отметил, что на Сумщине все конфессии и церкви должны жить мирно, без всяких споров и раздора.

«У нас есть Совет церквей при облгосадминистрации. Мы продолжим традиции, которые были, будем встречаться, совместно решать все важные вопросы, восстановим традицию совместных молитвенных завтраков, - отметил Василий Хома. - Церковь должна объединять людей, а потом уже пойдет - экономика и все остальное».

Свято-Воскресенский кафедральный собор, как отметил Архиепископ Сумской и Ахтырский ПЦУ Мефодий, построили еще казаки, которых привел с собой основатель города Сумы Герасим Кондратьев. В разные времена храм играл большую роль в жизни жителей, объединял вокруг себя верующих.

Архиепископ Сумской и Ахтырский ПЦУ Мефодий пожелал руководителям области крепкого казацкого здоровья, успехов на занимаемых должностях и подарил им книги: «Полное собрание творений святителя Иоанна Златоуста» и монографию Вячеслава Олицкого «Калнышева слава не умрет, не погибнет».

Напомним: на прошлой неделе Василий Хома получил благословение от Митрополита УПЦ (МП) Сумского и Ахтырского Евлогия.

Молитвенные завтраки были обычным делом при главе Сумской ОГА Николае Клочко, а при предыдущем губернаторе романе Грищенко не практиковались.