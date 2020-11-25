Ахтырский суд оправдал водителя, который наехал на собаку Ахтырский суд 2 декабря рассмотрел дело о наезде на собаку, в результате которого животное погибло.

Как сообщает Ахтырский городской портал, об этом стало известно из решения Ахтырского горрайонного суда.

На рассмотрение в суд поступил протокол об административном правонарушении, согласно которому 24.09.2020 года в 17.50 в г. Ахтырка по ул. Пушкина, управляя автомобилем ВАЗ-2109, житель города не выбрал безопасную скорость и допустил наезд на собаку, которая перебегала проезжую часть дороги.

Согласно письменных объяснений свидетелей, водитель автомобиля ВАЗ-2109 совершил преднамеренный наезд на собаку, сбив ее.

Однако суд решил, что объяснения свидетелей не подтверждают факт нарушения ПДД, которые были бы связаны с ДТП.

По логике суда повреждений машин, людей не было, так что и нарушения не было.