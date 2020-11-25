Четверо парней будут отвечать за смертельное избиение 23-летнего роменчанина Роменской местной прокуратурой утвержден и направлен в суд обвинительный акт в отношении четырех человек, после драки с которыми умер 23-летний юноша.

Трагедия произошла 11 июля 2020 года около 4.40 утра в г. Ромны. Возле одного из местных кафе между обвиняемыми и потерпевшим началась словесная перепалка, которая переросла в драку. От полученных травм 17 июля 2020 года потерпевший умер в больнице.

По результатам собранных доказательств действия четырех обвиняемых квалифицированы как хулиганство, совершенное группой лиц (ч. 2 ст. 296 УК Украины), вместе с тем, двое из них будут отвечать еще и за нанесение тяжких телесных повреждений, повлекшее смерть потерпевшего (ч. 2 ст . 121 УК Украины).

В настоящее время двое парней остаются под стражей, дело назначено к рассмотрению по существу.

За содеянное двум обвиняемым грозит до 10 лет лишения свободы, еще двое могут провести за решеткой 4 года, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.