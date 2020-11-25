У Сумах відбудеться прем’єра серіалу «Крутий заміс» Сумчан запрошують зустрітися з командою «Замісу» та першими побачити серію про Суми.

Завтра, 8 грудня, об 11:00 у «Центрі учасників бойових дій» Сумської міської ради відбудеться презентація документального серіалу про ветеранів АТО «Крутий Заміс».

Одну з серій знімали у Сумах – і завтра буде унікальна нагода переглянути її першими! І подивитися іще одну серію, але яку саме – це поки таємниця.

Суми стануть першим містом промо-туру, отже, не пропустіть можливість раніше за всю країну побачити цілих два епізоди другого сезону «Крутого Замісу»!

А ми поки нагадаємо, що головний герой епізоду про Суми – це Ігор Мироненко та його майстерня bobry.in.ua, яка створює класні іграшки, рамки, написи, заготовки для декупажу та багато інших надзвичайно гарних речей з дерева, фанери, акрилу та ДВП.

Захід проводиться з дотриманням всіх вимог безпеки.

Серіал знімається за підтримки Українського культурного фонду.