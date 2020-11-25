В Липовой Долине на Сумщине открылся современный Центр админуслуг В поселке Липовая Долина состоялось открытие отдела Центра предоставления административных услуг.

Глава Липоводолинской райгосадминистрации Иван Яременко поздравил присутствующих с этим событием, отметив, что благодаря сотрудничеству поселкового совета с райгосадминистрацией и районным советом удалось создать на территории Липоводолинской ОТГ современный Центр предоставления административных услуг.

По словам главы громады Сергея Нищеты и начальника учреждения Людмилы Яцуры, новый Центр обеспечит жителям Липоводолинской ОТГ доступ к широкому спектру качественных административных услуг, которые можно получить оперативно и непосредственно по месту жительства.