В ноябре 15 предприятий Сумщины погасили задолженность по зарплате почти на 5,5 млн гривен Еще 4 - рассчитались с долгом на 100%.

В ноябре этого года 15 предприятиями-должниками выплачено частично задолженность по выплате заработной платы на общую сумму 5 482,9 тыс. гривен. Так, ООО «СМНВО» погасило задолженность в сумме 471 тыс. гривен, Филиал «Ахтырский сыркомбинат» ЧП «Рось» - 188,5 тыс. гривен, Дочернее предприятие «Завод утяжеленных бурильных труб» - 1 935,2 тыс. гривен

В полном объеме погашена задолженность по заработной плате 4 предприятиями-должниками: Частным акционерным обществом «Свесский насосный завод», ВП «Завод по изготовлению огнеупоров» ООО «Михайловские огнеупоры», Северная региональный филиал ГП «Украинское государственное аэрогеодезическое предприятие», ООО «ТОРГТОП».

Справка

В ноябре главными государственными инспекторами Управления Гоструда в Сумской области проведено 3 инспекционные посещения, в ходе 2 из которых установлено нарушение сроков выплаты заработной платы. Руководителям предприятий внесены обязательные к исполнению предписания об устранении выявленных нарушений, по которым установлен соответствующий контроль. В отношении руководителя 1 предприятия составлен протокол об административном правонарушении по части первой статьи 41 КоАП, что влечет за собой наложение штрафа на должностных лиц в размере от тридцати до ста необлагаемых минимумов доходов граждан.

В ноябре 2020 года вынесено 1 постановление по делу об административном правонарушении по статье 1886 КУоАП, по результатам рассмотрения которой на руководителя предприятия, имеющего задолженность по выплате заработной платы, наложен штраф на сумму 850,00 гривен.