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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:43190

В Сумах к мобильным группам для контроля за соблюдением карантинных требований присоединились военные

В Сумах продолжаются проверки мобильными группами соблюдение противоэпидемических требований на работающих объектах, осуществляющих хозяйственную деятельность на территории города.

Заместитель городского головы Максим Галицкий во время аппаратного совещания сообщил, что с 27 ноября по 3 декабря мобильные группы проверили 128 работающих объектов, осуществляющих хозяйственную деятельность на территории города (кафе, магазины, аптеки, учреждения бытового обслуживания, транспортные средства, которыми перевозятся пассажиры и т.п.), и составили 43 протокола по статье ст. 443 КУоАП.

Во время проверки с администраторами и работниками вышеуказанных объектов хозяйствования провели профилактические беседы по недопущению нарушений карантинных норм действующего законодательства Украины.

Также, с 2 по 6 декабря года от военной части 3051 Национальной гвардии Украины для оперативного реагирования и контроля за соблюдением требований действующего законодательства Украины о введении карантинных мероприятий на территории Сумской городской территориальной громады ежедневно привлекались 39 военнослужащих, что позволяло создать 11 мобильных групп. За указанный период мобильными группами воинской части 3051 НГУ было проведено 88 профилактических бесед по соблюдению карантинных мероприятий и совместно с работниками полиции составлено три протокола об административных правонарушениях по статье 44-3 КУоАП.

В свою очередь заместитель начальника отдела торговли, быта и защиты прав потребителей Галина Даценко, рассказала, что Сумской отдел полиции ГУ НП в Сумской области подготовил список из 20 заведений ресторанного хозяйства, которые нарушают карантинные требования, а именно принимают посетителей в запрещенное время - с 22:00 до 7:00. На основе этой информации отдел торговли, быта и защиты прав потребителей готовит проект решения исполнительного комитета о приостановлении деятельности таких объектов.

О проверках на соблюдение карантинных требований общественного транспорта, то, по словам начальника отдела транспорта, связи и телекоммуникационных услуг Сергей Яковенко, за их нарушение в течение недели было составлено пять протоколов.

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