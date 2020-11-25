Дети Сумского района получили игрушки от таможни Согласно распоряжению Кабинета Министров Украины от 29.01.2020 № 143-р «О передаче товаров, помещенных под режим отказа в пользу государства, хранящихся на складе Одесской таможни Государственной таможенной службы» в Сумскую область были переданы товары для детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки.

Накануне праздника Дня Святого Николая работники службы по делам детей Сумской районной государственной администрации передали в объединенные территориальные громады и населенные пункты Сумского района детские игрушки и подарочные наборы для детей-сирот, детей, лишенных родительской опеки и детей из семей, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах.