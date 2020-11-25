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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:22256

Дети Сумского района получили игрушки от таможни

Согласно распоряжению Кабинета Министров Украины от 29.01.2020 № 143-р «О передаче товаров, помещенных под режим отказа в пользу государства, хранящихся на складе Одесской таможни Государственной таможенной службы» в Сумскую область были переданы товары для детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки.

Накануне праздника Дня Святого Николая работники службы по делам детей Сумской районной государственной администрации передали в объединенные территориальные громады и населенные пункты Сумского района детские игрушки и подарочные наборы для детей-сирот, детей, лишенных родительской опеки и детей из семей, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах.

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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