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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 20:43251

В Минздраве рассказали, кто первым в Украине получит прививку от коронавируса

Чиновники из украинского правительства рассказали, по каким правилам будет проходить вакцинация от китайского вируса

Детали рассказал исполняющий обязанности главы Центра общественного здоровья Минздрава Игорь Кузин во время общения с журналистами издания «Лига».

Так, первый этап вакцинации, по словам чиновника, будет проводиться, когда вакцину получат не менее 10% от общего населения страны. В этот этап прививку получат медработники, военные, работники социальной сферы, а также жители и персонал спецзаведений.

Второй этап вакцинации предусматривает, что вакцину получат 11-20% общего населения Украины. Сюда войдут люди из группы риска (старше 60 лет), работники учреждений образования, силовики, заключенные и арестованные, а также персонал из мест лишения свободы.

А вот третий этап вакцинации будет проходить, когда вакциной обеспечат до 50% населения Украины. Тогда будут прививать больных от 18 до 59 лет, а также другие категории населения и профессиональные группы, которые входят в группу риска.

При этом, рассказа Кузин, если какая-то группы будет отказывать от прививания, вакцину будут передавать следующим группам населения.

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