В Минздраве рассказали, кто первым в Украине получит прививку от коронавируса

Детали рассказал исполняющий обязанности главы Центра общественного здоровья Минздрава Игорь Кузин во время общения с журналистами издания «Лига».
Так, первый этап вакцинации, по словам чиновника, будет проводиться, когда вакцину получат не менее 10% от общего населения страны. В этот этап прививку получат медработники, военные, работники социальной сферы, а также жители и персонал спецзаведений.
Второй этап вакцинации предусматривает, что вакцину получат 11-20% общего населения Украины. Сюда войдут люди из группы риска (старше 60 лет), работники учреждений образования, силовики, заключенные и арестованные, а также персонал из мест лишения свободы.
При этом, рассказа Кузин, если какая-то группы будет отказывать от прививания, вакцину будут передавать следующим группам населения.