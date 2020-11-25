Сумской силач победил в Харькове Всеукраинский турнир «Кубок первой столицы по армлифтингу» (Федерация APL) прошел в Харькове.

Сумчанин Денис Гончаров выступал в номинации «строгий подъем на бицепс - APPOLON AXLE» в весовой категории до 70 кг. При личном весе 66,1 кг он показал следующие результаты: 50/55/57,5/60 - незачет. В итоге в дивизионе Open / Masters / Absolute он завоевал первое место!

Денис поделился своими впечатлениями от выступления: «Дебютный турнир на снарядах APPOLON AXLE. Теплая и дружеская атмосфера соревнований, великолепная организация. И, конечно же, приятное знакомство с элитой направления армлифтинг».