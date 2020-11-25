В Лебедине произошло ДТП с участием полицейского Происшествие произошло 7 декабря, около 22.30, на улице Первогвардейская в Лебедине.

На место происшествия немедленно выехали руководство ГУНП, Лебединского отделения полиции, сотрудники управления кадрового обеспечения и следственного управления полиции области, следственно-оперативная группа полиции, представители Управления внутренней безопасности в Сумской области и Государственного бюро расследований.

Предварительно установлено, что 35-летний водитель служебного автомобиля «Митсубиси Аутлендер», во время несения службы в составе СРПП, патрулируя улицу Первогвардейская, совершил наезд на 24-летнего пешехода, который неожиданно перебегал проезжую часть дороги.

Пострадавший госпитализирован в больницу для оказания медицинской помощи.

Устанавливаются обстоятельства и причины дорожно-транспортного происшествия, решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 286 Уголовного кодекса Украины «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами», сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.