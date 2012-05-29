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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Гибель студентки под троллейбусом в Сумах: в суде слушали свидетелей (видео)

По делу аварии, в которой 2016 году под колесом троллейбуса в Сумах погибла студентка, слушали свидетелей.

Заседание состоялось 7 декабря в Заречном районном суде города Сумы, говорится в сюжете Суспільного.

Авария, в которой погибла сумская студентка, произошла 9 февраля 2016 года на проспекте Лушпы напротив торгового центра «Лавина». В деле смертельной аварии с участием троллейбуса - трое обвиняемых. Это - водитель троллейбуса, начальник службы движения КП «Электроавтотранс» и начальник технического отдела управления капитального строительства и дорожного хозяйства городского совета.

Право Смерть под троллейбусом Троллейбус сбил

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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