Гибель студентки под троллейбусом в Сумах: в суде слушали свидетелей (видео) По делу аварии, в которой 2016 году под колесом троллейбуса в Сумах погибла студентка, слушали свидетелей.

Заседание состоялось 7 декабря в Заречном районном суде города Сумы, говорится в сюжете Суспільного. Авария, в которой погибла сумская студентка, произошла 9 февраля 2016 года на проспекте Лушпы напротив торгового центра «Лавина». В деле смертельной аварии с участием троллейбуса - трое обвиняемых. Это - водитель троллейбуса, начальник службы движения КП «Электроавтотранс» и начальник технического отдела управления капитального строительства и дорожного хозяйства городского совета.