Гибель студентки под троллейбусом в Сумах: в суде слушали свидетелей (видео)

Заседание состоялось 7 декабря в Заречном районном суде города Сумы, говорится в сюжете Суспільного.
Авария, в которой погибла сумская студентка, произошла 9 февраля 2016 года на проспекте Лушпы напротив торгового центра «Лавина». В деле смертельной аварии с участием троллейбуса - трое обвиняемых. Это - водитель троллейбуса, начальник службы движения КП «Электроавтотранс» и начальник технического отдела управления капитального строительства и дорожного хозяйства городского совета.
Сегодня, 24 января, в Заречном райсуде Сум продолжили рассмотрение уголовного производства в отношении двух работников КП «Электроавтотранс» и сотрудника Управления...
ДТП произошло около полудня 18 мая на ул. Героев Сталинграда.... 9