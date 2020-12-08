На Сумщине всего 246 новых случаев COVID-19 На утро 8 декабря в Сумской области подтверждено 33904 случая заболевания коронавирусной инфекцией.

За понедельник добавилось 246 новых случаев, что является самым меньшим числом за последние два месяца.

Всего в Украине за сутки добавилось 10811 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. В частности, заболели 520 детей и 512 медработников.

Также за минувшие сутки госпитализированы - 1319 человек; летальных случаев - 195; выздоровели - 12860 человек; осуществлено тестирований за сутки - 55070 (в частности методом ПЦР - 30718, методом ИФА - 24352).

За все время пандемии в Украине заболело - 832 758 человек; выздоровели - 436 564 человека; летальных исходов - 13 928; проведения ПЦР-тестов - 4838679.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (1475), Одесской (1043), Запорожской (948), Полтавской (916) и Черкасской (746) областях.