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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:40316

На Сумщине всего 246 новых случаев COVID-19

На утро 8 декабря в Сумской области подтверждено 33904 случая заболевания коронавирусной инфекцией.

За понедельник добавилось 246 новых случаев, что является самым меньшим числом за последние два месяца.

Всего в Украине за сутки добавилось 10811 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. В частности, заболели 520 детей и 512 медработников.

Также за минувшие сутки госпитализированы - 1319 человек; летальных случаев - 195; выздоровели - 12860 человек; осуществлено тестирований за сутки - 55070 (в частности методом ПЦР - 30718, методом ИФА - 24352).

За все время пандемии в Украине заболело - 832 758 человек; выздоровели - 436 564 человека; летальных исходов - 13 928; проведения ПЦР-тестов - 4838679.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (1475), Одесской (1043), Запорожской (948), Полтавской (916) и Черкасской (746) областях.

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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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