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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:5232501

На Сумщине 33904 случая заболевания COVID-19: подробности

По состоянию на 8 декабря на Сумщине 33904 случая заболевания коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки COVID-19 подтвердили у 246 человек (Сумы - 108, Конотоп - 1, Ромны - 15, Глухов – 19, Лебедин - 11, Белопольский р-н – 19, Глуховский – 2, Краснопольский р-н - 1, Кролевецкий – 20, Лебединский р-н - 2, Роменский р-н - 11, Сумской р-н – 9, Тростянецкий р-н – 17, Ямпольский - 11).

За все время пандемии на Сумщине было зафиксировано 435 летальных случаев, из них за минувшие сутки - 7 (Сумы – 3, Шостка, Конотоп, Ромны, Кролевецкий район – по 1).

Сейчас от COVID-19 в Сумской области выписаны 18679 человек, из них за минувшие сутки - 1521 (Сумы - 758, Шостка – 219, Конотоп - 1, Ромны – 22, Ахтырка – 2, Лебедин - 19, Белопольский р-н – 41, Бурынский – 5, Краснопольский р-н – 8, Кролевецкий – 1, Лебединский р-н - 1, Липоводолинский – 18, Недригайловский – 66, Путивльский – 21, Роменский – 46, Середина-Будский – 21, Сумской р-н – 210, Тростянецкий – 25, Шосткинский – 23, Ямпольский - 14).

Общество Коронавирус

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Егорова
Светлана83
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8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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