На Сумщине 33904 случая заболевания COVID-19: подробности По состоянию на 8 декабря на Сумщине 33904 случая заболевания коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки COVID-19 подтвердили у 246 человек (Сумы - 108, Конотоп - 1, Ромны - 15, Глухов – 19, Лебедин - 11, Белопольский р-н – 19, Глуховский – 2, Краснопольский р-н - 1, Кролевецкий – 20, Лебединский р-н - 2, Роменский р-н - 11, Сумской р-н – 9, Тростянецкий р-н – 17, Ямпольский - 11).

За все время пандемии на Сумщине было зафиксировано 435 летальных случаев, из них за минувшие сутки - 7 (Сумы – 3, Шостка, Конотоп, Ромны, Кролевецкий район – по 1).

Сейчас от COVID-19 в Сумской области выписаны 18679 человек, из них за минувшие сутки - 1521 (Сумы - 758, Шостка – 219, Конотоп - 1, Ромны – 22, Ахтырка – 2, Лебедин - 19, Белопольский р-н – 41, Бурынский – 5, Краснопольский р-н – 8, Кролевецкий – 1, Лебединский р-н - 1, Липоводолинский – 18, Недригайловский – 66, Путивльский – 21, Роменский – 46, Середина-Будский – 21, Сумской р-н – 210, Тростянецкий – 25, Шосткинский – 23, Ямпольский - 14).