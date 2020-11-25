Кому в Сумах сегодня отключат воду? «Служба 15-80» сообщает о проведении регламентных и ремонтных работ на домовых сетях.

Отдел «Служба 15-80» сообщает о регламентных и ремонтных работах на внутридомовых сетях, требующих отключения воды.

Речь идет о домах по адресам: ул. Шишкаревская, 2 (замена кранов холодной воды в квартире), ул. Прокофьева, 36 (замена стояков холодной и горячей воды в квартире), ул. Котляревского, 2/2 (замена стояков холодной и горячей воды в квартире), ул. Нахимова, 40 (замена кранов горячей воды в квартире), ул. Августовская, 12 (замена кранов и счетчиков холодной воды в квартире), ул. Марко Вовчок, 5 (замена стояков холодной и горячей воды в квартире), ул. Леваневского, 28 (замена стояков холодной воды в квартире), ул. Супруна, 10 (замена стояков холодной и горячей воды в квартире).