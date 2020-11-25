В Сумах обокрали 2 квартиры в одном доме Сумчанка Ксения Грынык сообщила в Фейсбуке о пяти кражах в доме по пр. Лушпы, 5.

«Поступила информация в вайбер группе о том, что 4 и 5 декабря были совершены кражи в 5 квартирах в одном из корпусов Лушпы, 5.

Воры брали только деньги и золотые украшения», - написала она.

В полиции подтвердили информацию о двух кражах из квартир, расположенных рядом. Выкрали драгоценности и деньги. По обоим фактам открыты уголовные производства по ст. 185 Уголовного кодекса Украины (кража).

Полиция обращается к сумчанам быть внимательными к своему имуществу, дополнительно оборудовать двери запорами и по возможности подъезды камерами видеонаблюдения.