У Сумах пройде «пряма телефонна лінія» з департаментом соцзахисту Департамент соціального захисту населення Сумської міської ради працює в дистанційному режимі, як того вимагають умови карантину, особисті прийоми громадян проводяться тільки за нагальної потреби та за попереднім записом.

Тому керівники установи щосереди проводять особисті прийоми в зміненому форматі – через «пряму телефонну лінію».

У середу, 9 грудня, з 10.00 до 12.00 за телефоном 066-844-52-96 у департаменті соціального захисту населення знову працюватиме «пряма телефонна лінія».

Телефонний особистий прийом із питань соціального захисту буде проводити заступник директора департаменту – начальник управління надання державної соціальної допомоги Лагіренко Ірина Анатоліївна.

Зателефонувавши в означений час, ви зможете отримати відповіді на запитання, що стосуються призначення, нарахування або отримання субсидій, соціальних допомог та на інші питання соціального захисту.