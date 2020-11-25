У Сумах пройде «пряма телефонна лінія» з департаментом соцзахисту

Тому керівники установи щосереди проводять особисті прийоми в зміненому форматі – через «пряму телефонну лінію».
У середу, 9 грудня, з 10.00 до 12.00 за телефоном 066-844-52-96 у департаменті соціального захисту населення знову працюватиме «пряма телефонна лінія».
Телефонний особистий прийом із питань соціального захисту буде проводити заступник директора департаменту – начальник управління надання державної соціальної допомоги Лагіренко Ірина Анатоліївна.
Зателефонувавши в означений час, ви зможете отримати відповіді на запитання, що стосуються призначення, нарахування або отримання субсидій, соціальних допомог та на інші питання соціального захисту.