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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:03444

На Сумщине полицейские поймали серийного вора

Следователи полиции Шостки подозревают ранее судимого 29-летнего жителя Шостки в совершении восьми преступлений, среди которых - незаконные завладения мопедами, грабеж, кражи из автомобилей, хозяйственных помещений и квартиры.

При проведении комплексных оперативных мероприятий, нацеленных на выявление лиц, причастных к совершению краж, оперативники Шостки установили причастность к преступлениям неоднократно судимого 29-летнего жителя Шостки. Злоумышленник пользовался любой возможностью для совершения краж, чтобы найти деньги на свои нужды.

Так, полицейские подозревают мужчину в двух угонах мопедов, которые он похитил из гаражей горожан. Одно транспортное средство он продал, а другой разобрал и реализовал по запчастям.

На счету злоумышленника также кражи из двух автомобилей, припаркованных на улице. Повреждая замки транспортных средств, он проникал в салоны машин и похищал оттуда автомагнитолы, инструменты и все, что имело для него ценность.

Кроме того, он причастен к краже велосипеда со двора частного дома, похищение мотокосы из хозяйственного помещения жителя Шостки и к квартирной краже - оттуда он украл микроволновую печь, металлоискатель, обогреватель, телевизионный тюнер и даже детский ингалятор.

Среди преступлений, которые совершил подозреваемый, есть и ограбления пенсионерки. Мужчина днем подбежал к пожилой женщине и сорвал с ее плеча сумку, в которой находились личные вещи, мобильный телефон, кошелек с банковскими карточками и наличными в сумме 1750 гривен.

«Проведя необходимые следственные действия, наши сотрудники обнаружили и изъяли часть похищенных вещей, - рассказывает Сергей Коверсун, временно исполняющий обязанности начальника Шосткинского отдела полиции. - Их в ближайшее время вернут владельцам. Кроме того, указанного мужчину дополнительно проверяют на причастность к совершению других подобных преступлений на территории Шостки и района».

В отношении мужчины в полиции возбуждены уголовные производства по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 3 ст. 185 «Кража», ч. 2 ст. 186 «Грабеж» и ч. 2 ст. 289 «Незаконное завладение транспортным средством». Санкция статьи предусматривает до восьми лет лишения свободы, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

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