Сумчани мають можливість взяти участь у міжнародному фотоконкурсі

Тема цьогорічного конкурсу – «Моє місто». Учасники повинні відобразити у своїх композиціях рідне місто, його індивідуальність і характер.

Фотографія (формат jpg; розмір – 20Х30 см, 300 dpi) повинна бути зроблена не пізніше, ніж за рік до початку конкурсу, а авторські права на неї – належати особі, від імені якої світлину подано на конкурс.

Світлини приймаються до 12 грудня 2020 року на електронну адресу: cesykutaisi@gmail.com. Результати конкурсу будуть оголошені 17 грудня 2020 року.

Троє переможців отримають свої нагороди особисто 2 травня 2021 року під час святкування Дня міста Кутаїсі. Всі витрати, пов'язані з проживанням і харчуванням переможців, покривають організатори конкурсу.