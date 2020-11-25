В Сумах спасли мужчину, который провалился на льду (видео) 7 декабря в 18:45 в Службу спасения «101» поступило сообщение о том, что в г. Сумы на р. Псел под лед провалился человек.

На место происшествия прибыло отделение дежурного караула 2-й государственной пожарно-спасательной части. Случайные прохожие сообщили, что с помощью лестницы они пытались добраться до пострадавшего, но из-за очень тонкого льда, им не удалось этого сделать.

Спасатели с помощью лодки приблизились к пострадавшему и вытащили его на берег, где передали медикам для дальнейшей госпитализации.

Всего для оказания помощи привлекалось 4 человека личного состава и 1 единица техники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Служба спасения «101» призывает граждан проявить здравый смысл и не выходить на тонкий лед и ни в коем случае не допускать на водоемы детей, сообщает Управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.