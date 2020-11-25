На Сумщине полицейские оперативно задержали вора-гастролера Буквально одни сутки понадобилась оперативникам тростянецкой полиции, чтобы разыскать и задержать злоумышленника.

С заявлением о краже имущества в милицию Тростянецкого отделения полиции обратилась 52-летняя местная жительница. Она рассказала, что в период, когда ее не было дома, воры похитили золотые украшения и наличные на немалую сумму.

На следующий день с подобным заявлением в полицию обратилась еще одна пострадавшая, 41-летняя гражданка. За время ее отсутствия из квартиры исчезли ювелирные изделия и сбережения.

В ходе расследования правоохранители пришли к выводу, что к обоим преступлениям «приложило руку» одно и то же лицо. И быстро убедились в своих подозрениях. Злоумышленником оказался ранее судимый 47-летний житель Харьковщины. Мужчину нашли и опросили. Своей причастности к кражам он не отрицал и объяснил, что приезжал в город в поисках легкой наживы. Часть похищенных вещей уже успел продать.

В полиции относительно харьковчанина открыли уголовные производства по признакам ст.185 «Кража» Уголовного кодекса Украины. В настоящее время злоумышленник задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. Следствие продолжается, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.