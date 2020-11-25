В Глухове нашествие ушастых сов Глуховчанином Павлом Панковым были замечены необычные птицы, облюбовавшие ветви раскидистого дерева в центре города

По виду пернатые напоминают редкий вид ночных хищников – ушастых сов. Около десятка сидящих на дереве птиц можно отличить от всех других сов сходных размеров по длинным перьевым «ушкам». «Ушки» в кавычки взяты не случайно: это не настоящие ушные раковины (которых нет у птиц), а просто торчащие вертикально перья.

Они видны, когда птицы спокойно сидит на ветке.

Известно, что совы не строят гнезд, а занимают брошенные жилища других птиц. Питаются эти пернатые в основном мышевидными грызунами, пишет Глухів.інфо.