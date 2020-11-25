В Сумах пожарные ликвидировали возгорание автомобиля (видео) 7 декабря в 21:50 на линию экстренного вызова 101 поступило сообщение о возгорании легкового автомобиля «Renault» по ул. Герасима Кондратьева в Сумах.

О пожаре сообщил владелец, который увидел пламя из-под капота из окна собственной квартиры. На место происшествия был направлен дежурный караул 1-й государственной пожарно-спасательной части.

По прибытию было установлено, что огнем охвачены моторный отсек легковушки, салон и передние колеса, образовалась угроза дальнейшего распространения огня на весь автомобиль.

В 22:03 возгорание локализовали, а в 22:17 потратив на тушение почти 1,5 тонны воды, полностью ликвидировали.

Всего на тушение было привлечено 3 единицы специальной техники и 10 человек личного состава от Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.